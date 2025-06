Jonathan Joss è morto a 59 anni in una sparatoria il marito | “Insulti omofobi contro di noi prima degli spari”

La tragica scomparsa di Jonathan Joss, 59 anni, ucciso in una sparatoria, riporta alla luce una realtà allarmante: l'intolleranza continua a mietere vittime. Il marito, Tristan Kern de Gonzales, ha condiviso il dramma vissuto poco prima della tragedia, evidenziando come insulti omofobi possano scatenare violenze fatali. Questo episodio fa parte di un trend inquietante, dove discriminazione e aggressione si intrecciano, sollecitando una riflessione urgente sul rispetto e sui

Jonathan Joss, 59 anni, è morto domenica sera in una sparatoria. Ha perso la vita sul colpo dopo aver avuto una lite con il vicino. Il marito dell'attore, Tristan Kern de Gonzales, ha raccontato in un post su Facebook cosa ha vissuto insieme a lui prima di perderlo per sempre: "Un uomo si è avvicinato, ha iniziato a urlarci insulti omofobi prima di sparare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Morto l’attore Jonathan Joss, noto per la sitcom cult ‘King of the Hill’. Ucciso da un vicino - Il mondo dello spettacolo piange Jonathan Joss, l'indimenticabile voce di 'King of the Hill', strappato tragicamente alla vita in un drammatico episodio che sembra uscito da un film.

