Jomi Salerno pareggia in Sicilia e nella gara decisiva in casa Entra nella leggenda della pallamano

Un pareggio in Sicilia che si trasforma in un trionfo memorabile: la Jomi Salerno conquista il decimo scudetto della pallamano femminile! Un risultato sorprendente che dimostra come la determinazione possa sconfiggere qualsiasi avversità. In un periodo in cui lo sport sta vivendo una nuova rinascita, la vittoria della Jomi rappresenta un simbolo di resilienza e passione. Scopri come questa squadra ha trasformato i sogni in realtà!

Il decimo scudetto della pallamano femminile, il tanto ambito trofeo con la stella, è giunto in maniera inaspettata e trionfante per la Jomi Salerno, che ha saputo sovvertire ogni pronostico. Nella finale del campionato, la squadra salernitana ha affrontato la temuta Erice, autentica dominatrice della stagione, vincitrice della Coppa Italia e della Supercoppa. È stata una sfida memorabile, culminata in un pareggio in Sicilia. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Jomi Salerno pareggia in Sicilia e nella gara decisiva in casa. Entra nella leggenda della pallamano.

Leggi anche Pallamano, Jomi Salerno da impazzire: superata Pontinia, ora la finale scudetto - La Jomi Salerno celebra una vittoria entusiasmante, superando l'Adattiva Pontinia con un punteggio di 22-25 e conquistando così l'accesso alla finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile.

