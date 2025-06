Jody Scheckter è tornato in Italia ma non può guidare | Dovrei rifare l’esame per la patente Corsera

Jody Scheckter, campione del mondo di Formula 1 nel 1979, è tornato in Italia ma non può godersi la libertà di guidare. A 75 anni, il leggendario pilota deve rifare l'esame per ottenere la patente italiana. Un paradosso che fa riflettere: anche i più grandi talenti possono trovarsi a fronteggiare le regole burocratiche. Una storia tragicomica che ci ricorda quanto la burocrazia possa influenzare anche le vite dei campioni più iconici.

Tragicomica la notizia che riporta oggi il Corriere della Sera del campione del mondo di Formula 1 nel 1979 con la Ferrari, Jody Scheckter. “ Ma Jody Scheckter, 75 anni, qui in Italia — dove ha la residenza da un anno e mezzo — non può guidare. La sua patente, rilasciata in Sudafrica (dove è nato), poi convertita in quella inglese, da noi non vale. L’ex idolo di Maranello (dopo una carriera in Mclaren, Tyrrell e Wolf), compagno di squadra di Gilles Villeneuve, dovrebbe rifare l’esame, come un principiante qualsiasi. E prendere almeno sei lezioni di scuola guida. Il problema è che le prove sono in italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jody Scheckter è tornato in Italia ma non può guidare: «Dovrei rifare l’esame per la patente» (Corsera)

