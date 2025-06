Joao Virginia | Roma sarebbe una grande opzione ma c’è un ottimo portiere come Svilar

Con l'arrivo di Gasperini, la Roma si prepara a una rivoluzione che potrebbe segnare un nuovo corso. Tra i nomi sul tavolo spicca João Virgínia, ma la presenza di Svilar rende la situazione intrigante. In un campionato che sta vivendo una rinascita dopo anni di instabilità, ogni mossa può fare la differenza. La prossima settimana promette di essere cruciale: il mercato è aperto e le sorprese sono dietro l’angolo!

Arriverà in settimana l’ufficialità di Gasperini come nuovo allenatore della Roma, una scelta sicuramente divisiva ma forte e decisa, per andare a prendere un allenatore che, al di là di antipatie assortite, ha dimostrato di essere uno dei top a disposizione in questo tran tran di cambiamenti sulle panchine di Serie A. Ora via al mercato, e c’è già tanta carne al fuoco: dal futuro di Frattesi e Zalewski all’Inter al rinnovo di Svilar, e collegato a questo secondo punto rientra l’intervista a Diretta.it di Joao Virginia, portiere classe ’99 pronto a lasciare l’Everton fra un mese alla scadenza del suo contratto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Joao Virginia: “Roma sarebbe una grande opzione, ma c’è un ottimo portiere come Svilar”

