Jesse williams presenta in anteprima hotel costiera al 71 taormina film festival

Jesse Williams sbarca al Taormina Film Festival per presentare in anteprima "Hotel Costiera", una nuova serie originale di Prime Video. Tra azione e commedia, questa produzione promette di catturare il pubblico in un mix di emozioni ed avventure uniche. In un momento in cui l'industria audiovisiva cerca sempre più contenuti freschi e innovativi, "Hotel Costiera" si propone come un progetto audace da non perdere! Preparati a scoprire le prime immagini dal 10 al 14 giugno 2025!

Prime Video si prepara a presentare un'anteprima esclusiva della sua nuova produzione originale italiana durante la 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. La manifestazione offrirà agli spettatori un'anteprima delle prime immagini di Hotel Costiera, una serie che promette di unire azione e commedia in un ritmo incalzante. L'evento vedrà anche la partecipazione del protagonista e executive producer Jesse Williams, che introdurrà uno speciale footage screening nel suggestivo scenario del Teatro Antico di Taormina.

