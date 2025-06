Jesse Williams al 71 Taormina Film Festival per presentare in anteprima le prime immagini della nuova serie di Prime Video Hotel Costiera

Jesse Williams sbarca al 71° Taormina Film Festival, portando con sé un'anteprima esclusiva della nuova serie "Hotel Costiera" di Prime Video. In un momento in cui le produzioni italiane stanno conquistando il panorama globale, questa presentazione promette di essere un evento imperdibile. Non perdere l'occasione di scoprire le atmosfere mozzafiato e i racconti che si intrecciano nella suggestiva cornice siciliana. Rimani sintonizzato!

Prime Video svelerà in anteprima alla 71ª edizione del Taormina Film Festival (10-14 giugno 2025) le prime immagini della nuova serie Original italiana Hotel Costiera, con un footage screening esclusivo introdotto dal protagonista ed executive producer Jesse Williams ( Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway’s Take Me Out ). Hotel Costiera debutterà quest’anno in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

