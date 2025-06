Jannik Sinner torna a giocare in doppio | una coppia da sogno per Halle

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, un'accoppiata da sogno, tornano a sfidare le reti nel torneo ATP 500 di Halle! Dal 16 al 22 giugno, i due talenti italiani uniranno le forze nel doppio, creando un mix esplosivo di tecnica e affiatamento. In un periodo in cui il tennis italiano brilla sempre di più, questa collaborazione promette sorprese e momenti entusiasmanti. Non perdere l'occasione di vedere come questi campioni si misureranno sull'erba!

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego torneranno a giocare insieme il doppio. La coppia si ritroverà in occasione del torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull'erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il numero 1 del mondo sarà protagonista in singolare in Germania, ma ha deciso anche di affiancare l'amico nel tentativo di ottenere un risultato degno di nota anche nell'altra specialità . Jannik Sinner non gioca in doppio dallo scorso novembre, quando insieme a Matteo Berrettini sconfisse gli argentini Gonzalez-Molteni nel match decisivo dei quarti di finale di Coppa Davis. In precedenza si era spinto fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal insieme al britannico Jack Draper e dell'ATP 500 di Halle con il polacco Hubert Hurkacz.

