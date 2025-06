Jannik Sinner rivela il motivo delle tante sconfitte contro Carlos Alcaraz

Jannik Sinner si svela, rivelando il segreto delle sue sconfitte contro Carlos Alcaraz: la pressione del momento. In un'intervista sincera, il giovane talento italiano sottolinea quanto sia difficile gestire le aspettative in questo sport ad alti livelli. Con l'ascesa di queste giovani stelle, il tennis sta vivendo una nuova era, dove la mentalitĂ gioca un ruolo cruciale. Scopri come Sinner sta imparando a trasformare le sfide in opportunitĂ per crescere!

Jannik Sinner, intervistato da Prime Video France, ha risposto in maniera sincera all'ex tennista Jo-Wilfried Tsonga, intervenuto nella trasmissione di approfondimento posteriore alla vittoria dell'azzurro contro il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Tsonga ha evidenziato come il livello di gioco espresso dal pusterese sia difficilmente gestibile dalla maggior parte dei rivali, eccetto Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del mondo), tra i candidati al successo nello Slam di Parigi, ha sconfitto negli ultimi quattro incontri ufficiali l'altoatesino. Per questo, il transalpino ha chiesto a Jannik cosa ci sia nel tennis dell'iberico che gli dia così fastidio.

