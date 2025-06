Jannik Sinner raggiunge Djokovic | un anno in vetta al ranking ATP

Jannik Sinner non si ferma: un anno da numero uno nel ranking ATP, un traguardo che lo colloca tra i grandi del tennis mondiale! Con questa impresa, Sinner non solo eguaglia leggende come Djokovic e Federer, ma segna anche una nuova era per il tennis italiano. La sua ascesa rappresenta l’emergere di una generazione di talenti che stanno riscrivendo le regole del gioco. Rimanete sintonizzati, perché questo è solo l'inizio!

Jannik Sinner è il quinto giocatore nell'era open a trascorrere un anno in vetta al ranking ATP dalla prima volta in cui è diventato il numero uno al mondo. Davanti da lui ci sono Roger Federer (237 settimane di fila), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53). Siccome anche termine di Roland Garros gli equilibri al vertice di questa graduatoria non cambieranno, l'altoatesino raggiungerĂ il fuoriclasse serbo in questa classifica quando lunedì vi sarĂ il consueto aggiornamento del ranking. Una supremazia confermata anche dal campo con Sinner che a A Parigi stacca il biglietto per i quarti di finale battendo il russo Andrej Rublev per 6-1 6-3 6-4 e domani affronterĂ il kazako Aleksandr Bublik, altra tappa di un percorso che fino a qui è stato caratterizzato soprattutto dalla durezza mentale.

