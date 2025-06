Jannik Sinner | Il tennis di Musetti è molto più bello del mio Un anno da n 1 non mi ha cambiato

Jannik Sinner, dopo un anno da numero 1, non ha perso la sua umiltà. La sua ammirazione per il talento di Musetti mette in luce la bellezza del tennis italiano, in continua ascesa. Con la vittoria su Rublev ai quarti del Roland Garros, Sinner si prepara a sfidare Bublik, un match che promette emozioni. La nuova generazione di tennisti italiani sta riscrivendo la storia: preparatevi a tifare!

Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in totale scioltezza e si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con il kazako Alexander Bublik, capace di eliminare il più quotato britannico Jack Draper. Il numero 1 del mondo prosegue la propria cavalcata sulla terra rossa di Parigi senza concedere set agli avversari, imponendosi con un perentorio 6-1, 6-3, 6-4 contro la testa di serie numero 17 del tabellone. Il russo non ha avuto i mezzi per impensierire il fuoriclasse altoatesino, che si sta trovando a suo agio sul mattone tritato della capitale francese e che punta a raggiungere l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Il tennis di Musetti è molto più bello del mio. Un anno da n.1 non mi ha cambiato”

