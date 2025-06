James Gunn commenta la rivalità che ci sarà al botteghino tra Superman e i Fantastici Quattro

La sfida al botteghino tra Superman e I Fantastici Quattro si preannuncia epica! James Gunn, regista del primo, non teme la competizione e invita a vedere oltre la rivalità apparente. In un'era in cui i supereroi dominano il cinema, la vera vittoria sarà per gli amanti del genere, che avranno due film da non perdere. Chi avrà la meglio? Preparatevi per un luglio da urlo!

James Gunn non teme che il suo film Superman possa competere con I Fantastici Quattro: Gli Inizi al botteghino il mese prossimo. Entrambi i film sui supereroi usciranno a luglio e, mentre alcuni fan considerano i due franchise come due fazioni opposte in rivalità tra loro, Gunn pensa che sia solo una questione di facciata. Quando un fan su Threads gli ha chiesto della potenziale competizione, ha risposto che, a suo avviso, ci sarebbe spazio per entrambi i film per prosperare contemporaneamente. La sua unica osservazione pratica è stata che le date di uscita sono sfalsate di due settimane: Superman l’11 luglio e I Fantastici Quattro il 25 luglio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn commenta la rivalità che ci sarà al botteghino tra Superman e i Fantastici Quattro

