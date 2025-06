James Cameron Stupisce Tutti | Abbandona Pandora per ora per un Horror-Fantasy?

James Cameron sorprende ancora: dopo “Avatar 3”, il maestro del cinema abbandona Pandora per abbracciare l’oscurità di "The Devils", un romanzo fantasy/horror di Joe Abercrombie. Questa scelta segna una svolta audace nel suo percorso artistico, aprendo la strada a nuove narrazioni e atmosfere inquietanti. I fan si chiedono: cosa ne sarà di Pandora? La curiosità cresce, e la sua nuova visione potrebbe ridefinire il genere. Rimanete sintonizzati!

Dopo "Avatar 3", il regista sembra puntare su "The Devils", nuovo romanzo fantasyhorror di Joe Abercrombie. Cosa significa per il futuro di Pandora e chi dirigerà?. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - James Cameron Stupisce Tutti: Abbandona Pandora (per ora) per un Horror-Fantasy?

