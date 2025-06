James Cameron non sarà al Museo del Cinema di Torino | Troppo impegnato con Avatar 3

James Cameron non sarà al Museo del Cinema di Torino, ma non temete: il regista di Avatar e Titanic vi aspetta per una Masterclass in diretta streaming! Mercoledì 11 giugno alle 20:00, avrete l’occasione di scoprire i segreti del suo genio creativo. In un'epoca in cui il cinema si reinventa costantemente, ascoltare le parole di un maestro è un'opportunità da non perdere! Preparati a immergerti nel mondo magico della settima arte!

Confermata la Masterclass col cineasta, che verrà fatta in diretta streaming al Cinema Massimo mercoledì 11 giugno alle ore 20:00. I fan italiani che pregustavano l'incontro col cineasta James Cameron resteranno delusi. A differenza di quanto annunciato, il regista di Titanic e Avatar non approderà in Italia per visitare la mostra The Art of James Cameron, ospitata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Cameron ha annullato gli appuntamenti previsti il 9 e 10 giugno perché la sua presenza è richiesta in Nuova Zelanda, dove sta ultimando la lavorazione di Avatar: Fuoco e Cenere, in arrivo al cinema a dicembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Cameron non sarà al Museo del Cinema di Torino: "Troppo impegnato con Avatar 3"

