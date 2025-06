James Cameron Lascia Pandora | Il Regista di Avatar Pronto per un Dark Fantasy Epico con Joe Abercrombie?

James Cameron, icona del cinema, lascia Pandora per un terreno inedito: il dark fantasy. Dopo il successo di Avatar, si unisce a Joe Abercrombie per adattare 'The Devils', un bestseller che promette di immergerci in un'epopea oscura e avvincente. Questo cambio di rotta non solo segna una nuova era per Cameron, ma riflette anche un crescente interesse per storie piĂą adulte e complesse nel panorama cinematografico contemporaneo. Rimanete sintonizzati!

Sorpresa nel mondo del cinema: dopo il prossimo Avatar, James Cameron si tufferĂ nel fantasy oscuro adattando il bestseller 'The Devils' insieme all'autore Joe Abercrombie. Un cambio di rotta inaspettato, ma eccitante!

