James Cameron sorprende i fan annunciando un nuovo film fantasy, intitolato *The Devils*, che si allontana dal mondo di Avatar per immergersi in un universo magico e avventuroso. Dopo il tanto atteso *Avatar: Fuoco e Cenere*, questa nuova pellicola promette di catturare l’immaginazione degli spettatori con una storia avvincente e effetti sorprendenti. Il 2025 si preannuncia ricco di emozioni cinematografiche, e questo progetto rappresenta senza dubbio uno dei titoli più attesi dell’anno.

James Cameron ha annunciato il suo prossimo film fantasy, The Devils, che seguirà Avatar: Fuoco e Cenere. Inizialmente previsto per il 2015, Fuoco e Cenere rappresenta il terzo capitolo della saga di Avatar ed è in lavorazione da tempo. Il progetto è attualmente in post-produzione e dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo 19 dicembre. È uno dei film più attesi del 2025 e vede Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang riprendere i ruoli del sequel precedente. Cameron ha annunciato su Facebook il suo nuovo lungometraggio, basato sul romanzo The Devils di Joe Abercrombie. Il regista e la sua società, Lightstorm, hanno acquistato i diritti del libro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - James Cameron annuncia il suo nuovo film (e non è Avatar)

