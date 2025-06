Jafar Panahi a Monte San Savino per un workshop cinematografico

Monte San Savino si prepara a vivere un'estate indimenticabile nel 2025! Il maestro del cinema Jafar Panahi, simbolo della lotta per la libertà d'espressione, guiderà un workshop esclusivo, trasformando la cittadina toscana in un fulcro creativo per cinefili e aspiranti registi. Un'occasione unica per esplorare l'arte cinematografica e scoprire le sfide e le emozioni dietro un grande film. Non perdere l’opportunità di immergerti nel mondo di uno dei

Il Comune di Monte San Savino è orgoglioso di annunciare un evento straordinario che renderà la cittadina toscana punto di riferimento internazionale per il cinema d'autore: dal 16 al 26 agosto 2025, JAFAR PANAHI, uno dei più influenti cineasti contemporanei, sarà a Monte San Savino per condurre.

Leggi anche Un simple accident: recensione del film di Jafar Panahi - Un Simple Accident di Jafar Panahi è un ritorno potente after anni di silenzio forzato. Il film, minimale nelle scelte stilistiche, offre un racconto incisivo e disturbante sui limiti della libertà e la censura, portando in scena una narrazione semplice ma di grande impatto, selezionata per il Festival di Cannes.

