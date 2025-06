Jacob Elordi | Mia sorella Isabella tira fuori il meglio di me

Jacob Elordi, il cuore di Hollywood, torna alle radici e lo fa accanto a sua sorella Isabella. In un'epoca in cui la famiglia è sempre più centrale, il loro legame dimostra che il supporto fraterno può sprigionare talenti inaspettati. Svelando il suo lato più vulnerabile, Jacob ci ricorda che l’autenticità è la chiave del suo successo. E chi non desidera vedere il meglio di sé attraverso gli occhi di una persona amata?

Dopo il grande successo a Hollywood, Jacob Elordi ha realizzato un sogno: lavorare nella sua Australia, e con sua sorella maggiore Isabella. Il segreto del suo fascino? È un uomo che non ha paura di esplorare territori emotivi. Come racconta chi lo conosce bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jacob Elordi: «Mia sorella Isabella tira fuori il meglio di me»

Leggi anche Jacob Elordi e Lily-Rose Depp protagonisti di Outer Dark - Jacob Elordi e Lily-Rose Depp, star in ascesa nel panorama cinematografico, interpretano i ruoli principali in "Outer Dark".

Segui queste discussioni sui social

Today's pick: Judah and Tamar (1667) - Arent de Gelder. #art #DeGelder #Jacobhtml Leggi la discussione

Nets jersey history No. 14 #Apparel #Athletic #AthleticApparel #Basketball #Brooklyn #BrooklynNets #BrooklynNets #Content #Evergreen #EvergreenContent #fan #Gear #Gilyard #Grizzlies #Jacob #JacobGilyard #Memorabilia #Memphis #MemphisGrizzl… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jacob Elordi è di nuovo single: tutti i suoi amori

Da amica.it: Nel dicembre 2019, durante un’intervista con GQ Australia, definì Zendaya «come mia sorella ... stravedevano per Jacob Elordi. A giugno 2021, la giovane modella raccontava a Vogue di ...

Jacob Elordi è single: è finita (di nuovo) con Olivia Jade Giannulli

Riporta dilei.it: Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli si sono lasciati ... e del designer di origini italiane Massimo Giannulli. Ha una sorella maggiore di nome Isabella Rose e un cagnolino che si chiama Milo.

Chi è Jacob Elordi, il protagonista di Saltburn considerato il nuovo Chalamet

Segnala dilei.it: Jacob Elordi è nato in Australia nel 1997: partito con la sua carriera come attore da giovanissimo, ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 2017 in Pirati dei Caraibi – La vendetta di ...