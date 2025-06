Jack Draper ammette | Sono ancora molto lontano dal livello di Sinner e Alcaraz

Jack Draper, dopo la deludente sconfitta contro Alexander Bublik al Roland Garros 2025, ammette candidamente: "Sono ancora molto lontano dal livello di Sinner e Alcaraz". Questo commento riflette non solo la sua frustrazione, ma anche un trend nel tennis maschile, dove i giovani talenti stanno facendo la differenza. L'emergere di campioni come Sinner e Alcaraz segna un'epoca di grande competitività, lasciando Draper a riflettere sul proprio percorso. È ora di

Un duro colpo per Jack Draper. Il n.5 del mondo è uscito molto amareggiato dalla sfida persa contro il kazako Alexander Bublik, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Un risultato inaspettato dal momento che praticamente tutti tra gli addetti ai lavori davano per scontato l’incrocio con Jannik Sinner nei quarti dello Slam di Parigi. Le cose però sono andate diversamente. Draper, in conferenza stampa, ha analizzato la situazione e giudicato la sua prova, in relazione alle proprie ambizioni. Il ragionamento era sul suo livello di tennis, rapportato a quello di Sinner e dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jack Draper ammette: “Sono ancora molto lontano dal livello di Sinner e Alcaraz”

