J Edgar un intrigo nell' America del potere

Questa sera su Sky Cinema, non perdere "J. Edgar", il capolavoro di Clint Eastwood con un Leonardo DiCaprio in stato di grazia. La pellicola svela i segreti di J. Edgar Hoover, l'uomo che ha plasmato la storia dell'FBI per cinquant'anni. In un'epoca in cui il potere e la sorveglianza sono temi sempre pi√Ļ attuali, questo film invita a riflettere su quanto possa essere labile il confine tra giustizia e controllo. Intrigante, non

J.EDGAR ¬†Sky Cinema due¬† ¬†ore 21.15¬†Con Leonardo Di Caprio, Naomi¬† Watts e¬† Harmie¬† Hammer. Regia di¬† Clint Eastwood. Produzione 2011.¬† Durata; 2 ore e 17 minuti LA TRAMA ¬†Biografia di J. Edgar Hoover, per¬† cinquant'anni¬† a capo dell'FBI, Cominci√≤¬† col¬† quasi omonimo presidente Hoover e¬† all'epoca¬† di Kennedy era¬† ancora¬† al suo posto. Intrigante, tirannico, sessualmente¬† ambiguo, combatt√® alla sua maniera (che¬† era¬† quella¬† di feroce¬† capobanda)¬† i¬† gangsters¬† di¬† Dillinger e¬† Capone, i razzisti del Ku Klux Klan e¬† le spie¬† comuniste¬† nella Guerra Fredda. Fu amato da¬† pochi e rimpianto da¬† pochissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - "J. Edgar", un intrigo nell'America del potere

J. Edgar

Secondo mymovies.it: Nominato capo dell'FBI dal Presidente Calvin Coolidge, J. Edgar Hoover è un giovane uomo ambizioso nell'America proibizionista. Figlio di un padre debole e di una madre autoritaria, Edgar è ...