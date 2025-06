Iv e Azione | al Teatro Parenti anche ex ostaggio e dissidente anti-Hamas

Il 6 giugno, il Teatro Parenti di Milano ospiterà un evento straordinario che affronta tematiche cruciali sui conflitti contemporanei. "Due popoli, due Stati, un destino" vedrà la testimonianza di Aviva Siegel, ex ostaggio e dissidente anti-Hamas, che con coraggio condividerà la sua esperienza. Un’occasione unica per riflettere sulla pace e la cooperazione in un contesto globale sempre più complesso: non perdere questa voce illuminante!

Durante la manifestazione "Due popoli, due Stati, un destino", organizzata da Italia Viva e da Azione venerdì 6 giugno a Milano al Teatro Parenti, alle 18, porteranno la loro testimonianza due ospiti d'eccezione: l'ex ostaggio Aviva Siegel, rapita dal Kibbutz Kfar Aza il 7 ottobre, rilasciata nel novembre 2023 che, per la prima volta, parlerà in Italia, moglie di Keith rilasciato l'1 febbraio 2025, dopo 484 giorni di cattività e il dissidente palestinese Hamza Howidy, attivista per i diritti umani, parte del movimento di protesta "Bidna Naish", "vogliamo vivere" che chiede il disarmo di Hamas e la liberazione degli ostaggi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iv e Azione: al Teatro Parenti anche ex ostaggio e dissidente anti-Hamas

