Italservice Loreto in finale play off | battuta Stella Ebk Roma sfida con Esperia Cagliari

L’Italservice Loreto conquista la finale playoff con una vittoria entusiasmante su Stella Ebk Roma (76-65). Dopo un inizio incerto, i gialloblu hanno dimostrato forza e determinazione, ribaltando le sorti della serie. Ora li attende l'Esperia Cagliari, in una sfida che promette emozioni forti. Questo successo non è solo sport: rappresenta la passione di una comunità che sogna il trionfo, in un trend di risveglio per il basket italiano!

L' Italservice Loreto ha vinto gara3, ribaltando la serie e volando in finale play off. Dopo il passo falso interno di gara1 e l'impresa di gara2, i gialloblu hanno battuto infatti 76-65 la Stella Ebk Roma in gara3 e ora sfideranno l' Esperia Cagliari che ha eliminato giovedì scorso la Halley Matelica. Intanto, proprio in casa vigorina, la delusione per il mancato accesso alla finalissima è ancora forte. A parlare, in questo momento difficile, è Monica Sognalia, presidentessa del Club. Queste le sue parole: "Oggi mi trovo a commentare una stagione intensa e ricca di emozioni, che purtroppo non ha avuto l'epilogo che tutti noi speravamo.

