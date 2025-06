Italia va ko anche Gabbia Adesso è vero allarme per la difesa E Haaland fa paura

L'Italia è in emergenza difensiva: con Gabbia out e Haaland in arrivo, la sfida contro la Norvegia si fa sempre più delicata. Spalletti deve fare i conti con un reparto arretrato inedito, alimentando le preoccupazioni tra i tifosi. Sarà l'occasione per scoprire nuovi talenti o una prova di resistenza? La Nazionale ha bisogno del supporto del pubblico più che mai. La bottiglia è mezzo vuota o mezzo piena? Scoprilo in campo!

A tre giorni dalla gara contro la Norvegia Spalletti si ritrova con molti problemi e sarà costretto a schierare una retroguardia improvvisata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, va ko anche Gabbia. Adesso è vero allarme per la difesa. E Haaland fa paura

