Italia Spalletti perde Acerbi | chi al suo posto? Salgono le quotazioni di Gabbia

Il rifiuto di Acerbi spinge Spalletti a reinventare la difesa azzurra, puntando su Matteo Gabbia del Milan. Un cambio che riflette il trend crescente di valorizzazione dei giovani talenti nel calcio italiano. Gabbia potrebbe diventare il fulcro della nuova generazione, portando freschezza e grinta. SarĂ interessante vedere se questa scelta saprĂ rispondere alle aspettative in un momento cruciale per il nostro calcio. Chi sarĂ il prossimo campione?

Luciano Spalletti deve riformare la difesa dell'Italia dopo il rifiuto di Acerbi e il ct pensa a Matteo Gabbia, difensore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, Spalletti perde Acerbi: chi al suo posto? Salgono le quotazioni di Gabbia

Leggi anche Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

L’Italia prepara la sfida con la Norvegia e perde anche Locatelli

Si legge su ilcorrieredelpallone.it: L'Italia archiviato il "caso Acerbi" continua a preparare la sfida di Oslo con la Norvegia. Lascia il ritiro Locatelli.

â€śÈ venuto a mancare il rispetto da parte di chi deve guidare un gruppo”: Acerbi spiega perché ha detto no a Spalletti

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: “Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto”. È uno dei passaggi chiave della durissima risposta di Francesco Acerbi al ct Luciano Spalletti. Il difensore dell’ Inter domenica con un messaggio ...

Anche Locatelli infortunato, l'Italia perde un altro pezzo in vista della sfida con la Norvegia: guaio al polpaccio per lo juventino

Si legge su eurosport.it: CALCIO - L'Italia perde pezzi in vista della sfida di venerdì a Oslo contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ct Spalletti infatti ...