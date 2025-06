Italia Spalletti disegna la squadra per la Norvegia | tanti dubbi in difesa Locatelli ko in attacco staffetta Kean-Retegui

L'Italia di Spalletti si prepara per la sfida con la Norvegia, ma i dubbi in difesa e l'assenza di Locatelli potrebbero complicare le cose. La staffetta in attacco tra Kean e Retegui aggiunge suspense a una rosa che, con i freschi campioni di Champions, cerca di ripartire verso il mondiale. L’equilibrio sarà cruciale: ogni scelta può segnare il destino degli Azzurri! Chi avrà la meglio?

Italia, i dubbi di Spalletti in vista della prima partita delle qualificazioni ai mondiali: con la Norvegia tanti dubbi, specie in difesa L'Italia si ritrova al completo a Coverciano, con l'arrivo dei reduci della finale di Champions – gli interisti Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco, oltre a Donnarumma – per preparare l'esordio nelle qualificazioni mondiali .

