Italia spaccata in due tra temporali e caldo pioggia al Nord e afa al Centro - Sud | le previsioni meteo

L'Italia si presenta come un mosaico climatico: al Nord, temporali e pioggia portano sollievo, mentre al Centro-Sud si resiste all'afa opprimente. Nel weekend, le temperature toccheranno punte di 40°C! Questo contrasto mette in luce un trend sempre più evidente: i cambiamenti climatici stanno ridefinendo le nostre estati. Preparati a vivere una stagione di estremi, dove ogni giorno può riservare sorprese!

Previsioni meteo, Italia a due facce: pioggia e temporali al Nord, caldo e afa al Centro-Sud. E per il prossimo weekend si attendono punte di 40°C.

Il meteo spacca in due l’Italia: forti temporali al Nord, caldo estivo al Sud

Segnala notizie.tiscali.it: Tra mercoledì e venerdì temporali sulle Alpi e in Valpadana, mentre al Sud si sfiorano i 37 gradi: le previsioni ...

Meteo, temporali al Nord, caldo africano al Sud, Italia spaccata in due

blogsicilia.it scrive: Temporali e grandinate al Nord, caldo africano al Centro-Sud: l’Italia affronta una fase meteo estrema. Temperature oltre 35°C, picchi a 40°C in Sardegna.

Meteo: Italia spaccata in due in maniera emblematica

Meteo: Italia spaccata in due in maniera emblematica