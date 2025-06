Italia-Slovenia amb Cavana | Relazioni bilaterali verso futuro comune

Il futuro delle relazioni tra Italia e Slovenia si preannuncia luminoso e ricco di opportunità. Con un interscambio che supera i dieci miliardi di euro, la Slovenia si conferma un alleato strategico nell'area dell'ex Jugoslavia. Questo legame non solo rafforza l'economia dei due Paesi, ma rappresenta anche un passo verso una cooperazione più profonda nel contesto europeo. La sinergia tra queste nazioni potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide globali del domani!

“La Slovenia è un partner economico-commerciale significativo per l’Italia. Nonostante le dimensioni contenute del mercato interno sloveno, l’interscambio con l’Italia si situa da alcuni anni ben al di sopra della soglia simbolica dei dieci miliardi di euro, e la Slovenia è – in maniera netta – il principale partner dell’Italia nell’area dell’ex Jugoslavia e Albania. Attualmente il nostro Paese è il terzo partner commerciale della Slovenia, dopo Svizzera e Germania, e il quinto fornitore, con una quota di mercato dell’8,4%”. Così Giuseppe Cavagna, ambasciatore d’Italia in Slovenia, in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Slovenia, amb. Cavana: “Relazioni bilaterali verso futuro comune”

