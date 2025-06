Italia-Slovacchia Fico entra a Palazzo Chigi con un mazzo di fiori per Meloni

Un gesto semplice ma significativo: Robert Fico porta un mazzo di fiori a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Questo incontro non è solo un momento protocollo, ma rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Italia e Slovacchia. In un contesto europeo sempre più complesso, il rafforzamento dei legami bilaterali è cruciale. Sarà interessante vedere come queste conversazioni influenzeranno le dinamiche politiche future!

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il primo ministro slovacco, Robert Fico. Quest’ultimo ha consegnato alla premier un mazzo di fiori. Secondo quanto riferito dal governo slovacco, nel corso del colloquio i due leader “discuteranno dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Slovacchia e Italia e della possibilitĂ di un’ulteriore cooperazione nel settore dell’energia. L’incontro si concentrerĂ anche su questioni di attualitĂ relative all’Unione europea”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Slovacchia, Fico entra a Palazzo Chigi con un mazzo di fiori per Meloni

