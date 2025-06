Italia pacchetto per Barella Con la Norvegia su 4 una certezza – Sky

L'Italia si prepara ad affrontare la Norvegia in un match cruciale per le qualificazioni al Mondiale. Con i quattro ragazzi dell'Inter, tra cui il talentuoso Barella, pronti a brillare, l'attenzione è alta. Questo incontro non è solo una partita, ma una tappa fondamentale per il rilancio del calcio italiano, che cerca di tornare ai vertici. Scopriremo chi giocherà dal primo minuto: sarà il momento della svolta? Restate sintonizzati!

L’Italia venerdì scenderà in campo ad Oslo per giocare contro la Norvegia. I quattro dell’Inter sono arrivati nella notte. Le ultime su Barella e su chi giocherà sicuro dal 1?. VERSO LA PARTITA NORVEGIA-ITALIA – La Nazionale di Luciano Spalletti è ripartita e venerdì giocherà contro la Norvegia all’esordio delle qualificazioni per il Mondiale del 2026. Ieri sono arrivati i giocatori dell’Inter Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione. Gli ultimi aggiornamenti di Marco Nosotti direttamente da Coverciano per Sky Sport 24: « Ci sono tutti quelli che sono stati chiamati e hanno risposto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia, pacchetto per Barella. Con la Norvegia su 4 una certezza – Sky

