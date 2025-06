Italia l’assenza dai mondiali pesa | un’obiettivo che non possiamo più fallire

L'Italia si prepara a sfidare la Norvegia con un obiettivo cruciale: tornare ai Mondiali dopo nove anni di assenza. Questo non è solo un match, ma un'icona di speranza nazionale. La nostalgia per le vittorie del passato si fa sentire, alimentando un desiderio collettivo di riscatto. La squadra deve farvi sognare di nuovo, riportando in campo l'orgoglio italiano. Non possiamo permetterci di fallire: il futuro del calcio azzurro è nelle loro mani!

in vista della sfida contro la Norvegia, l’Italia ha un compito importante: qualificarsi ai mondiali! Dopo due esclusioni non si può più fallire L’Italia manca dai Mondiali dal 2014, e la sua assenza inizia a pesare non solo sul piano sportivo, ma anche emotivo e culturale. Un tempo considerata una delle squadre più temute, capace . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, l’assenza dai mondiali pesa: un’obiettivo che non possiamo più fallire

Leggi anche Meloni-Merz, la premier: «Smentita l'assenza di interesse della Germania per l'Italia». Il cancelliere: «Non si parla ora di invio truppe in Ucraina» - Meloni smentisce l’assenza di interesse della Germania per l’Italia, sottolineando che al momento non si discute di invio truppe in Ucraina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia, c'è il solito problema mondiale: perché gli azzurri rischiano ancora, venerdì con la Norvegia è già decisiva

Si legge su ilmessaggero.it: FIRENZE Oslo si avvicina, la Norvegia fa paura. E non tanto perché, come sostiene Spalletti, è riuscita ad attrezzare la migliore nazionale della sua storia, ma ...

Qualificazioni per i Mondiali, Italia-Norvegia: torna lo spettro degli spareggi. Orario e dove vederla

Lo riporta tg.la7.it: Spalletti costretto a reiventare la squadra dopo il forfait di Acerbi e gli infortuni di Buongiorno e Calafiori ...

Italia, Spalletti disegna la squadra per la Norvegia: tanti dubbi in difesa, Locatelli ko, in attacco staffetta Kean-Retegui

Come scrive calcionews24.com: Italia, i dubbi di Spalletti in vista della prima partita delle qualificazioni ai mondiali: con la Norvegia tanti dubbi, specie in difesa L’Italia si ritrova al completo a Coverciano, con l’arrivo dei ...