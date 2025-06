Italia-Francia oggi faccia a faccia Meloni-Macron | Costruire Europa più sovrana

Oggi, Italia e Francia si incontrano a Palazzo Chigi per un faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Un'opportunità imperdibile per ricucire le relazioni e costruire una Europa più sovrana. Questo incontro non è solo una questione bilaterale; rappresenta il tentativo di dare nuovo slancio a un'Unione Europea che deve affrontare sfide globali sempre più complesse. Sarà interessante vedere come i due leader plasmeranno il futuro del continente.

(Adnkronos) – Un faccia a faccia per ricucire lo strappo, superare le frizioni e rilanciare la collaborazione tra due Paesi fondatori della Ue, legati – come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni – da molti, moltissimi interessi in comune. Oggi 3 giugno il presidente francese Emmanuel Macron arriverà a Palazzo Chigi alle 18.00 per incontrare .

