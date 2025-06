Italia-Francia Meloni accoglie Macron a Palazzo Chigi | scambio di baci e larghi sorrisi

A Palazzo Chigi, l’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un nuovo capitolo nelle relazioni italo-francesi. Tra sorrisi e baci, i due leader hanno posato per le telecamere, un gesto simbolico che riflette un clima di distensione in un momento in cui l’Europa cerca unità. La collaborazione su temi cruciali come l’immigrazione e l’economia potrebbe diventare il fulcro di una nuova alleanza strategica nel Mediterraneo. Un incontro che vale più di mille parole!

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Tra i due scambio di baci e larghi sorrisi, anche in favore di telecamere. Dopo l’esecuzione degli inni e la rassegna del reparto d’onore della marina militare schierato nel cortile, i due sono saliti al primo piano per l’ incontro bilaterale. Al termine si terrà una cena di lavoro nella sede del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Francia, Meloni accoglie Macron a Palazzo Chigi: scambio di baci e larghi sorrisi

