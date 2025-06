Italia-Francia | Macron lascia palazzo Chigi dopo quattro ore

Un incontro di quattro ore tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, un segnale forte in un'Europa che cerca stabilità e nuove alleanze. In un momento storico di cambiamenti, la collaborazione tra Italia e Francia potrebbe essere la chiave per affrontare sfide globali come la crisi energetica e la sicurezza. Riuscirà questo dialogo a gettare le basi per una cooperazione più solida nel futuro? Restate sintonizzati!

Roma, 3 giu. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena lasciato palazzo Chigi dopo aver incontrato per oltre quattro ore – tra bilaterale e cena di lavoro allargata alle delegazioni – la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Francia: Macron lascia palazzo Chigi dopo quattro ore

Leggi anche Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia? - Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

Segui queste discussioni sui social

I siti per adulti bloccheranno l’accesso ai contenuti, in Francia, in segno di protesta #Italia #Italy Leggi la discussione

**[Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l’intesa franco-italiana. Parla Nelli Feroci (Iai)]( e Francia si incontrano a Roma in un momento complesso per le loro relazioni bilaterali. Mentre l’Europa riconosce la necessità di muoversi ver… Leggi la discussione

**[Il leader del M5S Giuseppe Conte a TPI: “Quando smetterà Giorgia Meloni di vendere armi a Israele?”]( «Il governo italiano non ha una sua politica estera, come ce l’hanno ad esempio i governi di Spagna e Francia: è completamente asservi… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Meloni ha ricevuto il presidente francese Macron a Palazzo Chigi: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue; “L’Italia nella coalizione dei Volenterosi”, Macron prova a convincere Meloni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italia-Francia: Macron lascia palazzo Chigi dopo quattro ore

lapresse.it scrive: Roma, 3 giu. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena lasciato palazzo Chigi dopo aver incontrato per oltre quattro ore – tra bilaterale e cena di lavoro allargata alle ...

Italia-Francia, concluso dopo circa 3 ore il bilaterale tra Meloni e Macron

Lo riporta dire.it: ROMA – Secondo quanto si apprende, è terminato dopo circa tre ore l’incontro bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Al momento a palazzo Chigi è in corso ...

Italia-Francia, l'arrivo di Macron a Palazzo Chigi

Secondo msn.com: (Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2025 L’arrivo del Presidente francese Macron a Palazzo Chigi per l’incontro con la premier Giorgia Meloni. Macron ha fatto ingresso a Palazzo Chigi poco dopo le ore ...