Italia-Francia Macron a Palazzo Chigi per bilaterale con Meloni

Oggi, a Palazzo Chigi, l'asse Italia-Francia si rafforza con l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. In un contesto europeo sempre più incerto, la collaborazione tra questi due paesi potrebbe diventare un faro di stabilità e innovazione. Interessante notare come l'accoglienza solenne rispecchi non solo il rispetto istituzionale, ma anche la volontà di costruire un futuro condiviso. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è oggi, martedì 3 giugno, a Palazzo Chigi per l'incontro bilaterale ufficiale con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Ad accoglierlo il picchetto d'onore che ha eseguito la Marsigliese e l'inno di Mameli. A breve, il colloquio tra i due leader.

