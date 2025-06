Italia-Francia Macron a Palazzo Chigi per bilaterale con Meloni | sorrisi e strette di mano

Sorrisi e strette di mano hanno caratterizzato l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron a Palazzo Chigi, un momento simbolico che segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e Francia. Questo bilaterale arriva in un contesto europeo sempre più interconnesso, dove la cooperazione tra nazioni è fondamentale per affrontare sfide comuni. È interessante notare come i leader stiano cercando di rafforzare i legami, proprio mentre l’Europa si prepara a navigare acque tumultuose.

(Adnkronos) – Stretta di mano e sorrisi davanti alle telecamere tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron in occasione del primo incontro bilaterale ufficiale in Italia, a Palazzo Chigi. Ad accogliere Macron il picchetto d'onore che ha eseguito la Marsigliese e l'inno di Mameli. Al termine del colloquio, i due leader . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia? - Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

Segui queste discussioni sui social

**[Il leader del M5S Giuseppe Conte a TPI: “Quando smetterà Giorgia Meloni di vendere armi a Israele?”]( «Il governo italiano non ha una sua politica estera, come ce l’hanno ad esempio i governi di Spagna e Francia: è completamente asservi… Leggi la discussione

**Operazione congiunta Italia-Francia contro il traffico di esseri umani. 18 indagati italiani e stranieri**Un’attività investigativa in cooperazione con la Francia (convenzionalmente denominata SCENIC) ha permesso alla Polizia di Stato di… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Meloni-Macron, oggi faccia a faccia a Palazzo Chigi: i dossier sul tavolo; Macron a Roma, vertice del disgelo con Meloni: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Italia-Francia, Macron a Palazzo Chigi per bilaterale con Meloni

Si legge su ilfattonisseno.it: (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è oggi, martedì 3 giugno, a Palazzo Chigi per l'incontro bilaterale ufficiale con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia ...

Italia-Francia, oggi faccia a faccia Meloni-Macron: "Costruire Europa più sovrana"

Secondo msn.com: Il bilaterale dopo settimane di incomprensioni culminate nella riunione del cosiddetto gruppo dei volenterosi Un faccia a faccia per ricucire lo strappo, superare le frizioni e rilanciare la collabora ...

Meloni-Macron: oggi a Palazzo Chigi il vertice del “disgelo”

Scrive panorama.it: Alle ore 18 il Presidente francese sarà ricevuto a Roma dalla premier Giorgia Meloni. Obiettivo ricucire i rapporti.