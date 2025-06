Italia | Firenze celebra Dragon Boat Festival con colori cultura unita’

A Firenze, il Dragon Boat Festival ha regalato un'esperienza indimenticabile, intrecciando tradizione cinese e bellezza rinascimentale. Sotto il battito dei tamburi, tre dragon boat hanno solcato l'Arno, coinvolgendo la comunità in un momento di festa che celebra la diversità culturale. Questo evento non è solo una gara; è un modo per sottolineare quanto la cultura possa unire, in un'epoca in cui il dialogo interculturale è più importante che mai. Non perdere i prossimi eventi

Con gli edifici rinascimentali di Firenze come sfondo, il battito ritmico dei tamburi di tre dragon boat in gara sul fiume Arno ha attirato la folla lungo le rive, caratterizzando i vivaci festeggiamenti del tradizionale Dragon Boat Festival cinese. Organizzato dall’Istituto Confucio dell’Universita’ di Firenze, con il sostegno di altri Istituti Confucio in Italia e a San Marino, l’evento ha riunito circa 60 rematori. I partecipanti provenivano da diverse citta’, tra cui Roma, Padova e Firenze, formando un mix di studenti cinesi, giovani italiani e appassionati locali di nautica. “L’evento di quest’anno ha registrato una partecipazione e un’attenzione da record”, ha dichiarato Silvia Scaramuzzi, direttrice italiana dell’Istituto Confucio dell’Universita’ di Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Italia: Firenze celebra Dragon Boat Festival con colori, cultura, unita’

