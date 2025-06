Italia emergenza difesa per Spalletti | altro stop pesantissimo

L'Italia è in emergenza! Con il CT Spalletti che deve affrontare un altro stop pesantissimo in difesa, l’atmosfera si fa tesa in vista del cruciale match con la Norvegia. La mancanza di giocatori chiave potrebbe essere decisiva per il nostro cammino verso il Mondiale. È un momento cruciale per il calcio italiano, e ogni scelta può influenzare il futuro della Nazionale. Riuscirà Spalletti a trovare le giuste soluzioni?

Il CT azzurro continua a perdere pezzi in vista del delicato match con la Norvegia valevole per le qualificazioni al Mondiale L’ Italia è in emergenza. Spalletti continua a perdere pezzi in difesa e, dopo il forfait di Buongiorno (al suo posto chiamato Ranieri), ha dovuto fare i conti con i problemi di Gatti che anche oggi ha lavorato con carichi ridotti per gestire la sua condizione in questi minuti ha visto interrompere l’allenamento anche Gabbia. (LaPresse) – Calciomercato.it Il centrale del Milan si è fermato verso la fine della seduta per un problema muscolare al polpaccio destro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, emergenza difesa per Spalletti: altro stop pesantissimo

