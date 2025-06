Istat | disoccupazione scende al 59% ad aprile 2025

Buone notizie sul fronte del lavoro! Ad aprile 2025, il tasso di disoccupazione scende al 5,9%, segnando un progresso significativo per l'occupazione italiana. Anche i giovani respirano un po', con il tasso giovanile al 19,2%. Questo trend positivo non solo riflette una ripresa economica, ma sottolinea anche la crescente opportunità di crescita per le nuove generazioni. È il momento di investire sul futuro!

Ad aprile 2025 il tasso di disoccupazione scende al 5,9% (-0,2 punti), mentre quello giovanile scende al 19,2% (-1,2 punti). Lo comunica l’Istat, aggiungendo che, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2025 con quello precedente (novembre 2024-gennaio 2025), si registra un aumento di 96mila occupati (+0,4%). Numero di occupati stabile nel 2025. Ad aprile 2025 il numero di occupati, pari a 24 milioni 200mila, è stabile rispetto al mese precedente. Lo comunica l’Istat, specificando che aumentano gli autonomi (5 milioni 182mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 652mila), mentre diminuiscono i dipendenti permanenti (16 milioni 366mila). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Istat: disoccupazione scende al 5,9% ad aprile 2025

Lavoro: Istat, tasso disoccupazione cala al 5,9% ad aprile, giovanile al 19,2% - Ottime notizie sul fronte del lavoro! Ad aprile 2025, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,9%, con un significativo calo per i giovani al 19,2%.

