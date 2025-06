Istanbul tra dimostrazioni di forza e cauti segnali di dialogo La prospettiva di Caruso

Istanbul si conferma palcoscenico internazionale, dove la diplomazia si intreccia con le tensioni geopolitiche. Il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina offre segnali cauti, ma sotto la superficie si percepisce l'urgenza di un dialogo sincero. Mentre il mondo osserva, è interessante notare che le parole possono pesare tanto quanto i missili. La strada per la pace è lunga, ma ogni passo conta. Rimanete sintonizzati!

Il secondo round di colloqui russo-ucraini a Istanbul si è concluso dopo poco piĂą di un’ora con quello che il ministero degli Esteri turco ha definito un risultato “non negativo”. Eppure, dietro questa prudente formulazione diplomatica si nasconde una realtĂ complessa: mentre le delegazioni scambiavano documenti nel palazzo Ç?ra?an, l’eco dell’operazione “Spiderweb” lanciata dall’Ucraina il 1° giugno risuonava ancora negli equilibri del confronto. L’ombra lunga dell’operazione “Spiderweb” L’operazione “Spiderweb” che ha colpito oltre 40 bombardieri strategici russi distribuiti dall’Oblast di Murmansk alla Siberia orientale ha ridefinito il contesto negoziale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Istanbul, tra dimostrazioni di forza e cauti segnali di dialogo. La prospettiva di Caruso

