Israele spara sui civili a un punto di distribuzione degli aiuti | almeno 15 morti

Una tragedia che riporta alla luce l’eterna crisi israelo-palestinese: almeno 15 civili palestinesi hanno perso la vita mentre cercavano disperatamente aiuto. Questo tragico episodio evidenzia come le situazioni di conflitto possano trasformarsi in vere e proprie stragi, colpendo i più vulnerabili. In un momento in cui il mondo sta cercando soluzioni pacifiche, la violenza sembra continuare a prevalere, sollevando interrogativi sul futuro della regione.

Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane mentre si dirigevano verso un punto di distribuzione di aiuti alimentari nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce Reuters citando la protezione civile di Gaza. L’esercito ha sparato sui civili con carri armati e droni nei pressi della rotonda di Al-Alam, a nord-ovest di Rafah. Secondo il ministero della Sanità di Gaza e l’agenzia palestinese Wafa, i morti sarebbero almeno 24 e i feriti circa 200. L’esercito israeliano ha confermato di aver sparato vicino a un punto di distribuzione, dicendo di aver notato «un certo numero di persone sospette che si muovevano» verso di loro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele spara sui civili a un punto di distribuzione degli aiuti: almeno 15 morti

Leggi anche Israele spara sui diplomatici dell’Ue a Jenin. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano - Durante una visita al campo profughi di Jenin, forze israeliane hanno aperto il fuoco su una delegazione di 25 diplomatici europei e arabi, tra cui il vice console italiano Alessandro Tutino.

