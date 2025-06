Israele accusa Jolani dopo attacchi da Siria risponderemo

Tensioni in aumento: Israele punta il dito contro al Jolani dopo i recenti attacchi dalla Siria. Il ministro della Difesa Katz avverte che la risposta sarà imminente, sottolineando la sempre più complessa dinamica geopolitica della regione. Questo episodio non fa che confermare come le fragili alleanze e i conflitti irrisolti possano accendere focolai di violenza, mettendo a rischio la stabilità di un'intera area. Gli sviluppi futuri potrebbero avere ripercussioni globali.

In seguito al lancio di razzi dalla Siria verso Israele il ministro della Difesa Israel Katz ha puntato il dito contro il nuovo leader di Damasco Ahmad al-Sharaa (al Jolani), "direttamente responsabile di ogni minaccia e lancio di razzi contro lo Stato di Israele". "La piena risposta arriverà presto", ha minacciato Katz, aggiungendo che Israele "non permetterà un ritorno alla realtà del 7 ottobre". Lo riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele accusa Jolani dopo attacchi da Siria, risponderemo

Leggi anche “Torture sui detenuti palestinesi”, il dossier che accusa Israele. Ira di M5S: “Meloni ritrovi la parola e condanni Netanyahu” - Il dossier che accusa Israele di torture sui detenuti palestinesi solleva gravi questioni sui diritti umani.

