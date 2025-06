Irpinia Pride sindaco Nargi | Avellino in piazza per i diritti civili e l' inclusione

Ad Avellino, il sindaco Nargi guida il "Irpinia Pride", un evento che si inserisce nel cuore di giugno, mese simbolo dei diritti civili. Mentre in tutta Italia si alzano le voci per l'inclusione e la libertà , Avellino si fa portavoce di una società che abbraccia la diversità . Un momento di festa e riflessione che non solo celebra conquiste, ma ricorda quanto ancora c'è da fare. Scopri perché l'Irpinia non può rimanere in silenzio

Giugno è il mese dei Pride. In tutte le cittĂ italiane, da Nord a Sud, la comunitĂ Â LGBTQIA+ organizza eventi culturali, cortei, confronti e momenti di festa sia per celebrare i diritti conquistati, e da preservare, sia per rivendicare l'uguaglianza, la libertĂ e la dignitĂ di tutte le persone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Irpinia Pride, sindaco Nargi: "Avellino in piazza per i diritti civili e l'inclusione"

Leggi anche Irpinia Pride: “L’amore non ha diversità , non siamo di serie B” - Torna l’Irpinia Pride, un appuntamento imperdibile per celebrare l’amore in tutte le sue forme! Domenica 15 giugno, Avellino si tingerà di colori e passione, sottolineando un messaggio fondamentale: "Non siamo di serie B".

