...gastro-arte! Domenica 8 giugno, l'Irpinia Express non è solo un viaggio in treno, ma un'esperienza sensoriale che riscopre le tradizioni culinarie campane. Unisciti a noi per esplorare Aquilonia, un borgo avvolto da storie millenarie e sapori autentici. Questo evento rientra nella crescente tendenza del turismo esperienziale, dove il passato si fonde con il presente per creare ricordi indimenticabili. Non mancare!

Domenica 8 giugno torna l'appuntamento con l'Irpinia Express, il treno storico che accompagna viaggiatori e appassionati alla scoperta dei borghi più suggestivi dell'entroterra campano. Questa volta la destinazione è Aquilonia, nel cuore dell’Alta Irpinia, per un’immersione tra storia, cultura e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Irpinia Express: i vagoni storici in viaggio verso Aquilonia

