Ironheart | un nuovo spot tv mentre l’uscita si avvicina

Ironheart sta per arrivare e il nuovo spot TV accende l’entusiasmo! Dopo il debutto in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, promette di conquistare il pubblico con la sua inventiva e determinazione. Questo trend di eroine che sfidano le convenzioni nel mondo Marvel segna un passo importante verso una maggiore inclusività. Non perdere i dettagli inediti che potrebbero cambiare il destino dell'universo supereroistico!

Dopo il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams sarà protagonista di Ironheart alla fine di questo mese. La promozione della serie è stata relativamente tiepida, ma un nuovo promo rivela frammenti di filmati inediti che mostrano l’eroina in armatura in azione. Dominique Thorne lascia anche qualche indizio su dove troveremo l’adolescente mentre cade sotto l’incantesimo del malvagio Hood. Speriamo che il prossimo trailer riveli di più sulla battaglia tra scienza e magia che presumibilmente è al centro di questa serie. La produzione di Ironheart ha terminato alla fine del 2022 ed è in fase di post-produzione da allora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios - A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi.

