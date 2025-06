Ipotesi clamorosa al Mondiale per Club se l’Inter non trovasse in tempo l’allenatore

Ore di grande tensione per l'Inter: mentre si avvicina il Mondiale per Club, la ricerca del nuovo allenatore è una corsa contro il tempo. Senza una guida tecnica solida, i nerazzurri rischiano di affrontare una competizione cruciale in modo disorganizzato. Questo scenario riflette un trend nel calcio moderno: club storici alla ricerca di stabilità tra cambi di allenatori e ambizioni globali. Riuscirà l'Inter a trovare il leader giusto? Le scommesse sono aperte!

Sono ore frenetiche ai piani alti di Viale della Liberazione. Dopo l’incontro di addio tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, l’Inter è al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella stagione 202526. A condurre le operazioni sono Marotta, Ausilio e Baccin, riuniti quest’oggi al quartier generale. Le piste più chiacchierate restano quelle che portano a Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento la situazione è ancora in fase interlocutoria. Nessun contatto diretto risulta infatti con De Zerbi, attualmente al Marsiglia, né con Chivu, reduce dalla stagione alla guida del Parma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

