Io Neanderthal fa il pieno anche a Senigallia

Un successo straordinario per "Io Neanderthal" a Senigallia! La Biblioteca Comunale Antonelliana ha vibrato al ritmo della musica di Attilio Carducci, incantando il pubblico con la voce del soprano Cristina Corradin. Questo evento non è solo un'esperienza culturale, ma un momento di riscoperta delle nostre radici umane. In un'epoca in cui la connessione con il passato è più importante che mai, la riflessione sui Neanderthal ci invita a esplorare le origini della nostra identità .

Grande impatto per “Io Neanderthal” di Avio Turchi sabato alla Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia. Entusiasmo ed emozioni per il brano musicale “I Neanderthal” realizzato appositamente dal compositore Attilio Carducci su cui si è innestata la stupenda voce del Soprano Cristina Corradin. Pregevoli anche le letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni, nonché la guida tecnica di Gianni Papa. L’autore del Libro, Avio Turchi, ha illustrato l’evoluzione di Homo Neanderthalensis durante i circa 350mila anni di vita sui territori del vecchio mondo, fin quando è arrivato l’ Homo Sapiens. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Io Neanderthal" fa il pieno anche a Senigallia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Io Neanderthal fa il pieno anche a Senigallia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Io Neanderthal" fa il pieno anche a Senigallia

Secondo msn.com: Grande impatto per “Io Neanderthal” di Avio Turchi sabato alla Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia. Entusiasmo ed emozioni per ...

"Io Neanderthal", il libro di Avio Turchi

Si legge su ilrestodelcarlino.it: S’intitola ‘Io Neanderthal’ il libro del giornalista ... dell’evoluzione di una popolazione vissuta tra 400mila anni fa e 30mila anni fa quando, anche a seguito, dell’arrivo di noii ...