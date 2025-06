Inzaghi storia di una giornata diversa | iniziata e finita allo stesso modo in silenzio

Inzaghi chiude un capitolo silenzioso con l'Inter, un addio che parla più delle parole stesse. In un calcio in continua evoluzione, dove la trasparenza conta, il mister sceglie di uscire di scena senza clamore, riflettendo le tensioni di un ambiente sempre più pressato. La presenza della moglie, laconica e significativa, aggiunge un tocco umano a una giornata che rimarrà nella memoria. Cosa ci riserverà il futuro per il tecnico?

Il divorzio dai nerazzurri è maturato senza che il tecnico rilasciasse dichiarazioni, solo un comunicato preconfezionato. La moglie sotto casa: "Situazione un po' così". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi, storia di una giornata diversa: iniziata e finita allo stesso modo, in silenzio

Leggi anche Parolo provoca Inzaghi: «Percorso? La storia la scrive chi vince» - L’Inter di Simone Inzaghi conquista una vittoria significativa sul campo del Torino, dimostrando la solidità della rosa anche con le seconde linee.

