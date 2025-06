Inzaghi | Separazione decisa insieme al club Non vi dimenticherò mai forza Inter

Simone Inzaghi si congeda dall'Inter con parole cariche di emozione, sottolineando la sua dedizione incondizionata al club. In un calcio sempre più frenetico, dove le separazioni avvengono con rapidità, il suo messaggio ricorda l'importanza dei legami profondi e autentici nel mondo sportivo. "Non vi dimenticherò mai", afferma, lasciando un segno indelebile nella storia nerazzurra. Un addio che parla di passione, non solo per il gioco, ma per

L'ormai ex tecnico nerazzurro affida al sito ufficiale del club il messaggio di addio: "Il mio primo ed ultimo pensiero della giornata è sempre stato l'Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi: "Separazione decisa insieme al club. Non vi dimenticherò mai, forza Inter"

Separazione tra l'Inter e Inzaghi: il comunicato del club e il messaggio del tecnico

UFFICIALE - Inzaghi non è più il tecnico dell'Inter. Marotta: "Grazie per il lavoro, la passione e la sincerità"

UFFICIALE - Inzaghi non è più il tecnico dell'Inter. Marotta: "Grazie per il lavoro, la passione e la sincerità"

Come scrive msn.com: Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter. Dopo la disastrosa finale di Champions League contro il PSG, il tecnico piacentino ha deciso di lasciare il club nerazzurro che ha da pochi minuti uff ...

Inzaghi lascia l'Inter: 'In quattro anni ho dato tutto'

ansa.it scrive: 'Ho dedicato alla squadra il primo e l'ultimo pensiero di ogni giornata' .Il club: 'Decisione presa di comune accordo dopo incontro' (ANSA) ...