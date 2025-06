Inzaghi saluta l’Inter | Non vi dimenticherò mai ho dato tutto! Ho un messaggio per i tifosi

Simone Inzaghi dice addio all'Inter con parole cariche di emozione, promettendo di non dimenticare mai il club: "Ho dato tutto". Un saluto che segna la chiusura di un capitolo, mentre il tecnico si prepara a vivere una nuova avventura in Arabia Saudita. In un calcio sempre più globale, il suo trasferimento riaccende i riflettori sulle opportunità nel Medio Oriente. Quale futuro attende ora l'Inter? La curiosità cresce!

Le parole di Simone Inzaghi, ormai ex allenatore dell'Inter, dopo la notizia del suo addio al club nerazzurro. Tutti i dettagli. Simone Inzaghi, tramite un lettera pubblicata sul sito ufficiale dell' Inter, ha salutato il club nerazzurro. Il suo futuro sarà infatti in Arabia Saudita. ADDIO INZAGHI INTER – «Cara famiglia nerazzurra, È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club.

