Inzaghi saluta l’Inter e fa le valigie | già pronto il contratto con l’Al Hilal

Simone Inzaghi ha detto addio all'Inter e si prepara a una nuova avventura con l'Al Hilal. Dopo aver guidato i nerazzurri verso traguardi storici, il mister è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Arabia Saudita. Questo passaggio non segna solo una svolta personale, ma riflette anche un trend crescente: il richiamo dei campionati mediorientali, sempre più attrattivi per i grandi allenatori. Riuscirà Inzaghi a replicare il suo successo?

Dopo i saluti all'Inter Simone Inzaghi è già pronto a intraprendere la nuova avventura in Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli del suo contratto con l'Al Hilal. SULLO SFONDO – Prima la finale di Champions League, poi quella con Simone Inzaghi. Questa è una delle settimane più difficile degli ultimi anni per l'Inter, che vede chiudere un ciclo importante e vincente durato quattro stagioni. Dopo le numerose voce ci mercato emerse negli ultimi giorni, oggi è arrivato il verdetto definitivo: l'allenatore piacentino lascia la panchina e saluta definitivamente il club nerazzurro. Sullo sfondo c'è l'Al Hilal, il club saudita che ha avanzato la solita offerta monstre a mister Inzaghi, deciso ad accettare dopo aver dato tutto nei suoi intensi quattro anni a Milano.

