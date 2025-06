Inzaghi saluta l’Inter contratto da sogno all’Al-Hilal | che ne sarà di Frattesi e Zalewski?

Inzaghi dice addio all'Inter per un contratto da sogno con l'Al Hilal, segnando un cambiamento epocale nel calcio italiano. Con la Serie A che si prepara a reinventarsi, i riflettori si accendono su giocatori come Frattesi e Zalewski, il cui futuro è incerto. Come si evolverà il mercato? La situazione di panchine instabili potrebbe ridisegnare le ambizioni delle squadre, rendendo questo periodo cruciale per il calcio nostrano. Non perdere gli sviluppi!

Sta piano piano delineandosi il quadro delle panchine di Serie A, e si contano sulle dita di una mano le squadre che daranno continuità al lavoro di quest'anno. Prendendo le prime 8 classificate, solo il Napoli è sicuro di continuare con Conte, con la Juventus ancora indecisa se proseguire con Tudor o cambiare anch'essa. Chi si è appena aggiunta al mucchio è un'Inter che, come comunicato da Sky Sport oggi, ha deciso di separarsi di comune accordo con Simone Inzaghi, che lascia dunque la nave nerazzurra dopo 4 anni, 6 trofei e 2 finali di Champions League dal finale amaro. Simone Inzaghi will earn €26m net per season as salary in Saudi Pro League as new Al Hilal head coach.

